В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 27 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 804, 806, 806/2, 808, 810, 810/2, 812, 814 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М. Спэтару 15, И. Виеру 15 – с 09:00 до 13:00;

ул. Мирча чел Бэтрын 26/3, 26/4, И. Виеру 14/1 – с 13:00 до 17:00;

ул. Алеку Руссо 59/1, 61, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63/1, 63/2, 63/6, 6 3/7, 65, 65/1, 9999, ул. Мирча чел Бэтрын 1, 1/1, 1/2, 3, 3A, 3B, 3/4, 32 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Алеку Руссо 57 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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