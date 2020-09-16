В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 16 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 2/2 – с 09:00 до 17:00;

ул. Индепенденцей 2/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 160-184, 9999, А. Ксенопол 21, 22/1, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, К. Василе 34, 36, 39, 39A, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 51, И. Калимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, 4, 5, 7/1, Сучава 139, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 999, 9001, Сучевица 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 9001, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 23A – с 09:05 до 14:05.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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