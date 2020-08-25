В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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По данным поставщика услуг, 25 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Измаил 45, 45/1, 84, 84/3, 86, Л. Толстой 63, 63 бл. B, 63/1, Н. Анестиаде 26, 9999, Штефан чел Маре 6, 6/1, 9999 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор 5/3 – с 09:00 до 19:10.

ул. М. Садовяну 42/3 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Выртосу 9, 14, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 999, 9999, Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 11, 16 – с 09:10 до 17:00.

пер. Студенцилор 2/2, подъезд 1 и 2 (кв. 1-72) – с 09:30 до 18:00.

ул. Пажурий 15 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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