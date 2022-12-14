В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 14 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 7, 7/2, 11/2, 11/3, 11/4, Дечебал, 76/3, 76/4, 78, 78/2, Н. Зелинского, 13, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 – с 09:00 до 13:00;

бул. Куза-Водэ, 36, Траян, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/4, Индепенденцей, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 24/1, 999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Костюжень, 6/1 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 28/6 – с 10:00 до 17:00;

ул. Язулуй, 9004, О. Врабие, 8,9,11,12/1, пер. 1 О. Врабие, 22, 31, 42, 999 – с 09:30 до 17:00;

ул. Аэродромная, 2-6, 5-7, А. Дога, 2-16, 7-17, 21-23, 26, 26/4, пер. А. Дога, 11-13, Каля Мошилор, 3B, 17, 9999, пер. 2 Чиркулуй, 2, Корнешть, 7-17, 16-22, Д. Рышкану 2, Пьетрарией, 3-23, 4-24, пер. 2 Пьетрарией, 25, 33, пер. Пьетрарией, 3-21, 4-24, 28, 33, 43, бул. Ренаштерий Национале, 7 – с 09:05 до 17:00;

ул. А. Руссо, 2, 2/2, 9001, Киев, 5, 6, 6/1, 8/1, 10/1, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16A, 16/1, 16/2 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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