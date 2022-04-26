В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 26 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Ш. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. В. Дическу, – с 09:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо, 59/1, 61, 61/2, 51/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, бул. Мирча чел Бэтрын, 1, 1/1, 1/2, 3, 3A, B, 3/4, 9999 – с 09:10 до 17:00;

ул. Кодрул Косминулуй, 5, Подул Ыналт, 8/1, Вадул-луй-Водэ, 21/2, 30, 42, 44, 44 блок A,B,C, 60, 60/1, 62 – с 09:00 до 17:00.

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