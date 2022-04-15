В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 15 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Ш. Няга, 70, пер. Ш. Няга, 11 – с 09:00 – 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:30 до 17:30;

ул. А. Матеевича, 53, 999, А. Крихан, 11-33, 12-44, Дымбулуй, 1-7, 2-6, Друмул Виилор, 1, 2/4, Гиочеилор, 999, Тимиш, 3-19, 37, 999, 6-34 – с 13:00 – 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин, 9, Московский проспект, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 11/8, 13, 15, 15/4, 15/5, 15/7 – с 09:00 до 17:00;

ул. Чеукарь, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 999, Язулуй, 17-19, 51-63, 72, 72/1, 74/1, 82-84, 999, 9002, 9003, 9005, Ставчены, 157 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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