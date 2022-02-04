В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 4 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 36, Бутукулуй, 14A, 16, Куза-Водэ, 6, 6A, 6/3, 6/4, 8, 8A, 8/1, 8/2, 10, 21/2 – с 09:00 до 17:00.

ул. Н. Титулеску, 1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду, 21, И. Крянгэ, 39, 39/3, 39/4, 43, 43/1, 999, П. Чайковского, 22, 28, В. Белинского, 59, 61, 65/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 27, 38, 38A, 40, 999, A. Пушкина, 49/1, 51, 51/1, 62, К. Мошилор, 15, Фанталулуй, 15, Г. Кошбук, 38, Г. Виеру, 22R, 22/6, 22/8, 22/10, 22/5, 22/7, 22/9, 24, 26, Лунчий, 2-20, Романэ, 11, 12, 13 – с 09:00 до 17:00.

ул. К. Басарабией, 12/1, 12/2, Халтей, 2, 4, 8, 3/3, 5, 7, 9A, 11, 23A, пер. Халтей, 1-23, 4-22, Негрештень, 2A, Пашкань, 15, 17 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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