В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 17 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

бул. Дачия, 35, бул. Куза-Водэ, 14 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу, 30-36, 42P – с 09:00 до 16:50.

Сектор Рышкановка:

ул. Бадиу Василе, 13, 17, Каля Орхеюлуй, 89E, 89/3, 89/4, Г. Мадан, 4-10, 25-43, Хотин, 2-4, М. Исанос, 2, Путней, 29-47, 30-48, 6 пер. В. Комарова – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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