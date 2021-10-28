В трёх столичных секторах в четверг не будет света

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Поставщик сообщает, что 28 октября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 85/5, Л. Деляну, 6, 7/1-7/7, 7/2-7/6, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. М. Ломоносова, 42, В. Короленко, 3-9, 57 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 42/3 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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