В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 21 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 16/1, 16/2, 16/2A, ул. Христо Ботева, 19/6, 19/7, ул. Теилор, 4, 4/2, 5, 16/2, 9999 – с 08:45 – 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Друмул Таберей, 61A, В. Лупу, 28, 53, 55, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 9001 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин, 16 – с 09:00 до 13:00;

ул. М. Костин, 14, Московский проспект, 999 – с 13:00 до 17:00;

ул. Бужорилор, 7A, Гура Вэий, 1, 5, Ипотешть, 22, 23, Мирчешть, 999, 9001, 9999, Валя Албэ, 2-70, 3-31, Волунтар Филип Лупашку, 2-10, 5 – с 09:15 до 17:00;

ул. 8 Марта, 94-142, 99-137, Конструкторилор, 76-102, 149-193 – с 09:00 до 17:00;

ул. Студенческая, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/10, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 – с 08:45 до 16:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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