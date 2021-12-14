В трёх столичных секторах ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 14 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобля, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 149, 157, 157/1, 159, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Центр:

ул. Букурешть, 19, 21, 34, 42A, 999, Болгарская, 34, В. Александри, 56 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 27 – с 09:00 до 17:00.

ул. Д. Рышкану, 20/2 – с 11:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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