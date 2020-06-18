В трёх столичных секторах ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 18 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 75, 75/3, 75/10, И. Крянгэ 61A – с 09:40 до 17:00;

ул. Е. Кока 25/1, 25/1J, 25A, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, Дж. Энеску 4, 6, И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-35, 41, 51, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:10 до 17:00;

ул. Дж. Энеску 5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, 3 пер. Колоница, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00;

ул. М. Садовяну 2/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Руссо 18 – с 13:00 до 17:00;

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 1-5, 12, К. Орхеюлуй 91, 95 – с 09:00 до 17:00;

ул. Албишоара 68/2, Дойна 156, 189, 191, 203, 203/1, 203/2, 9004, 9999 – с 09:15 – 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.