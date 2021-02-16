В трёх столичных секторах не будет света во вторник

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Поставщик сообщает, что 16 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 9005, Куза-Водэ 36, Индепенденцей 18, 20, 20/1, 22, 24/1, Траян 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/4 – с 08:45 до 16:00. ул. Бусуёчешть 16 – с 09:00 до 13:00. ул. Четатя Килия 73 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 105 – с 09:30 до 17:00. ул. В. Пыркэлаб 42 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 8, 8/2, 10, 10/2, 10/3, М. Костин 15/2, Московский пр-т 12, 14/2 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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