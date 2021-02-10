В трёх столичных секторах не будет света в среду

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Поставщик сообщает, что в среду, 10 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Белград 36 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. М. Лермонтов 31, 44A, 44B, пер. Св. Пятница 13, Татарбунар 7, 9, 9A, 11, 13, 16, Валя Рэдулуй 41 – с 13:00 до 17:20;

ул. Аллея Гэрий 5/2, 36, 37, 38, бул. Ю. Гагарин 5, 7, 7B, 7G, 7V, 9, Пьяца Гэрий 2 – с 09:20 – 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. К. Брынковяну 25-33, 26-30, Криулень 60-82, 65-85, пер. Криулень 40, 60, Дойна 84-106, 99, 113-193, 999, 9145, Хотин 1-47, 20-60, Л. Дамиан 59-81, 60-82, пер. Л. Дамиан 1-9, 2-6, Молдовица 6-28, 29-45, Соколень 19, 21, 23, 23A, Е. Теодориу 18-48, 33-59, Тимишоара 8, 18-46, 17-45, В. Крэсеску 50-114, 53-117, пер. В. Крэсеску 34-110, 35-117 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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