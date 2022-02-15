В трёх столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что 15 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 5/1, 9, 9/1, 9/2, 11 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5/1, 5/5, 5/7, 7/1, 7/2, Сармизеджетуса, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Гиочеилор, 1-19, 2, 9001, 9999, Рариштий, 1-13, 2-16, 388, 568, Топорашилор, 1-17, 2-14 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1-11, 2-4, Б. П.-Хашдеу, 2, П. Рареш, 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32 – с 10:00 до 17:00.

ул. А. Кошериу, 25-35, 32-40, А. Чурунга, 1-7, 18, 19-23, Буковиней, 121, 125, 150, 161, 173, 251, 274, 278, 281, 363, 862, 868, 999, 9999, К. Орхеюлуй, 198, 374, 825, 999, Э. Лотяну, 5-35, ул. Ясско-Кишинёвской операции, 15-57, 18-38, П. Барбэлат, 1-29, 8-82, 999, В. Рошка, 15-25, 24-52, 51 – с 09:00 до 11:00.

ул. Ясско-Кишинёвской операции, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41 – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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