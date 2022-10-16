В трёх сёлах Молдовы сегодня проходят новые местные выборы

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В это воскресенье, 16 октября, в трёх сёлах страны проходят новые выборы примара. Речь идёт о селе Сэлкуца Каушанского района, коммуне Ялпужень Чимишлийского района и коммуне Браниште района Рышканского района.

На пост примара баллотируются восемь человек от шести политических партий. Три кандидата – женщины, пять – мужчины, передаёт ipn.md.

Центральная избирательная комиссия уточняет, что для новых местных выборов было напечатано 6 013 бюллетеней. Общая сумма тиража составляет 7 937,16 леев.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 14 октября общее количество граждан с правом голоса в трёх этих населенных пунктах составляло 6 003.

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