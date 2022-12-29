В трёх секторах столицы запланированы отключения света

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О плановых работах на четверг сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть, 600, 9999 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Центр:

ул. М. Витязул, 20, Колумна, 171, Кантонулуй, 2-10, 24, 35-49, 54-72, Петрикань, 84, 86 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Сучава, 154/1, 154/2 – с 09:30 до 16:50.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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