В трёх секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, временно обесточенными в четверг окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Мунчешть, 29, 29/1, 52, 54 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

31 августа, 60, 63, Армянская, 28/1, 30, 30/3, 37/1, Букурешть, 34-38, 43-51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 – с 09:15 до 17:00.

31 августа, 87, Василе Александри, 64 – с 09:00 до 17:00.

Рышкановка:

Мирчешть, 56/2, 56/4 – с 09:00 до 16:50.

Петрикань, 17, 17/15, 17/17, 19, 19/3, 999 – с 09:10 до 17:00.

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