В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 16 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр

ул. Колумна 105, В. Пыркэлаб 77 – с 09:00 до 16:30;

ул. В. Александри 115 – с 09:00 до 13:00;

ул. М. Эминеску 54 – с 13:00 до 17:00;

Ул. Св. Георгий 49 – с 09:20 до 17:00;

ул. Друмул Скиноасей, Галац, Юбилейная – частично с 09:20 – 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 104 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Криулень 20, Питуличий 1-13, 2-32, Подгоренилор 40-92, 53-87, 97 – с 10:00 – 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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