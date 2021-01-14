В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Буюканы:

ул. М. Витязул 20, 29 – с 09:00 до 16:00.

Центр:

ул. Д. Виилор 39 – с 09:00 до 13:00;

ул. Д. Виилор 29 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

пер. Криулень 20, Питуличий 1-7, 13, 2-32, Подгоренилор 40-92, 53-87 – с 09:30 до 17:00.

ул. Албишоара 999, Кантонулуй 2-10, 20, 24, 54-72, 35-49, Конструкторилор 37, Петрикань 17, 23, 999, 2, 20, 26-58, 70-86, пер. 2 Петрикань 1, 1/1, 1A, 5, 6, 8, пер. Петрикань 15A, 82, Поштей 58-78, 92, пер. Поштей 1-9, 8-22 – с 09:00 до 16:00.

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