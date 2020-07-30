В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 30 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, А. Маринеску 19/2, 18-36, Флорешть 22-40, И. Л. Караджале 31, Перилор 2-10, Спикулуй 108 – с 09:00 до 18:00;

ул. И. Крянгэ 6/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 10:10;

ул. Мештерул Маноле 9, 18/2, М. Драган 17, 19, 19A, 21, 23 – с 09:05 до 16:05.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 204 – с 10:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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