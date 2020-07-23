В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 23 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Зэвоюлуй 2/2, 6 A, B, D, G, V, Колумна 166,170, М. Витязул 11, ул. Дософтей 100A – с 08:30 до 16:30;

ул. Каля Ешилор 13 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Албэстреле 1, 9/1, 11, 2-10, Армонией 1-7, 2-8, И. Думенюк 17, 21-29, 35-37, 38, 9999, Г. Гимпу 1-25, И. Кошану 6-26, 9, Иришилор 1-7, Мирча чел Бэтрын 38, 40/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44/1, 44/3, 46, 46 п. 1, 2, 3, 4, 9999, Н. М. Спэтару 25/4, Поенилор 1-3, 2-8 – с 09:00 до 14:00;

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукулуй Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00;

ул. М. Дрэган 17, 19, 19A, 21, 23, Мештерул Маноле 9, 18/2 – с 09:10 до 16:00;

ул. Узинелор 17 – с 14:30 – 17:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Студенцилор 6 – с 09:00 до 17:00;

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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