В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 17 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Христо Ботев 19/7, бул. Дачия 12 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 5A – с 09:00 до 16:30;

ул. Месаджер 1, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 9, 11, 11/2, 13 – с 09:00 до 16:30;

ул. Букурией 1, 1/1, 1/6, 16 – с 09:00 до 16:30;

ул. Пьяца Д. Кантемир 1 – с 09:00 до 16:30;

бул. Штефан чел Маре 196 – с 09:00 до 16:30;

ул. И. Некулче 22 – с 09:00 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

пер. Пьетрарией 15A – с 09:00 до 16:30;

ул. Александру чел Бун 144/1, 144A, 144/2, И. Дончев 35A, И. Заикин 1-7, 2-14, М. Витязул 62, 999, С. Лазо 29, 29/1, Сфатул Цэрий 69, Св. Андрей 17-57, 22-66, пер. Св. Андрея 1-55, 2-60, Св. Илие 70/1 – с 09:00 до 14:00;

ул. А. Пушкин 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37A, Александру чел Бун 89, 96, 98A, К. Тэнасе 7, Е. Дога 4, 4/1, Б. Бодони 53, Н. Костин 16 – с 15:00 до 18:00;

ул. А. Дога 22 – с 09:35 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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