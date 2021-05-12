В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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По данным поставщика, 12 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 112, 114, 116, 118, 118/1, 120, бул. Дачия 49/2, 51, 51/1, 51/2, 51/8, 53, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 57, 999, 9999, Г. Ботаника 20, 20/1, 22, Валя Кручий 999 – с 13:30 до 17:30.

бул. Дачия 4 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ 9 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. А. Теодорович 15/1, 15/2 – с 09:30 до 17:30.

ул. Г. Топырчану 1-25, 2-20, И. Некулче 7-55, 14-28 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Космеску 51, М. Ломоносов 49, 51, 53 – с 08:45 до 16:00.

ул. Сф. Штефан 21, 23, 43 – с 09:20 до 16:50.

ул. Н. Тестемицану 29/2 – с 09:15 до 17:15.

шос. Хынчешть 178-202, М. Лермонтов 142 – с 09:10 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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