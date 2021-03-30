В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 30 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Месаджер 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 11/2, 13, 15 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178-202 – с 09:15 до 18:00;

ул. Университэций 1A, А. Крихан 16B – с 13:00 до 17:00;

Хынчештское шоссе 22A, Валя Дическу 47, 49 – с 09:00 до 13:00;

ул. В. Александри 133 – с 09:30 до 17:15;

ул. Колумна 72/3 – с 09:30 до 17:15.

Сектор Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын 9003, П. Заднипру 2/2, 2/6, 4/5, 9002 – с 09:10 до 12:00;

ул. А. Руссо 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/11, 61, 61/4, 61/6 – с 09:10 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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