В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях на среду, 10 августа, сообщает поставщик услуги.

Так, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

А. Матеевича, 89/6, Н. Йорга, 1, 5, 2-8 – с 09:05 до 13:00.

К. Ешилор, 61/2, 63, 63/1, 71/2, 71/3, 77, 999 – с 13:10 до 17:00.

Центр:

Чирешилор, 29-65, 40-66, Др. Виилор, 26, 26A, 26/2, Нукарилор, 1-23, 8-30, пер. Нукарилор, 1, 6, Т. Аман, 7, В. Келтуялэ, 1-9, 15-27, 2-42 – с 09:00 до 13:00.

Др. Виилор, 23, 26, 29, 37, 39, 41, 43, Г. Менюк, 9, 9/1, 13, Лэпушней, 20, Н. Морошану, 13/2, 18, Нукарилор, 1-3, 2-4, Онешть, 29-37, 32-40 – с 13:00-17:00.

Миорица, 50, 56, 999 – с 09:20 до 17:20.

Рышкановка:

Г. Вэий, 1, 5, Ипотешть, 22, 23, Мирчешть, 71, В. Албэ, 2-70, 3-31, Ф. Лупашку, 4, 8, 8/1, 10 – с 09:30 до 17:00.

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