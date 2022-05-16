В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Ш. Няга, 70, переулок Ш. Няга, 11, В. Белинского, 60 – частично с 09:00 до 19:00.

М. Чиботарь, 65-67 – частично с 09:10 до 18:00.

Центр:

Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130 – частично с 09:10 до 18:00.

А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – частично с 09:30-17:30.

Чуфля, 32, 32/1, 36/1, 99, Колумна, 28, К. Негруцци, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3 – частично с 09.00 до 13.00.

Акад. И. Гросул, 1-7, 2-10, Академическая, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоайя, 1 – частично с 13:00 -17:00.

Рышкановка:

Петрикань, 17/3 – частично с 09:10 до 16:20.

Акад. Серджиу Рэдэуцану, 48, Буковиней, 999, К. Константинов, 24, О. Врабие, 6, 16-18, 28-30, 45-47, переулок 2 О. Врабие,1-11, 2-26, Ясско-Кишинёвская операция, 3-5, 10, 62-70, Примар Герман Пынтя, 40-66, 83, 129-137, переулок Примара Германа Пынтя, 41-45 – частично с 09:30 до 17:00.

А. Дога, 22 – частично с 14:00 до 17:00.

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