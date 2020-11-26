В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

бул. Куза-Водэ 25, 25/9, Г. Водэ 1-17, 2-26, пер. Г. Водэ 2-10, 3-11, Валя Кручий 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 20, 22, 22/1, 22/2, 23, 24/2, 25 – с 08:45 до 16:00; бул. Дечебал 82, подъезд 3 – с 09:30 до 19:00.

Буюканы:

Трушень 9015, 9007, 9006, Кодрилор 999, шос. Балкань 999 – с 09:00 до 17:00; пер. Барьера Скулень 1/1, 4, Каля Ешилор 1/4, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 39, 999, Месаджер 1, 2, 2/1, 2/2 – с 09:00 до 12:00.

Центр:

ул. В. Дическу 49, шос. Хынчешть 22A – с 09:00 до 13:00; шос. Хынчешть 20 – с 13:00 до 17:00.

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