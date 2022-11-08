В трёх секторах столицы планируются временные отключения света

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Временно обесточенными во вторник, 8 ноября, окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

бул. Дечебал, 17Z, Фрумушика, 1-7, 4-10, Мунчешть, 29-83, 999, 46-82, Сф. Треиме, 6 – частично с 10:00 до 17:20.

Центр:

ул. 31 Августа, 100-110, 139, 151, 153, А. Коробчану, 13, 19, 24, 26, П. Мовилэ, 2, 6, 17/1, С. Лазо, 34 – частично с 13:00 до 16:50.

ул. М. Г. Б.-Бодони, 9004, Триколорулуй, 30-42, бул. Штефана чел Маре, 101, 103 – частично с 11:00 до 13:00.

Рышкановка:

ул. Колумна, 128-132, M. Чеботарь, 65-67, Г. Б.-Бодони, 57-59, Aл. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, А. Панн, 1-15, 4, Колина Пушкин, 3, Кэприяна, 50-56, 55, 64, 76, И. Прункул, 9-11, Сф. Андрей, 15, 18-20, Сф. Илие, 33-41, 54-64, З. Арборе, 2 – частично с 10:00 до 17:00.

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