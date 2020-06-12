В трёх секторах столицы ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 12 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 40, Четатя Албэ 141 – с 13:00 до 15:00. бул. Дачия 50, Валя Кручий 2, 2/1J – с 09:00 до 11:00.

Сектор Центр:

ул. Галац 44, Др. Скиноасей 3 – с 09:20 до 17:00. ул. Фынтынилор 23, Ю. Гагарин 4, 8, 10, 10/1 – с 08:45 до 18:45.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Х. Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Милеску-Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:15 до 17:00. ул. В. Вэрзару 3, 5/2 – с 11:00 до 13:00. ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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