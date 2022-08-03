В трёх секторах столицы ожидаются отключения света

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимахи, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Aлба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 50 – с 09:00 до 17:00.

ул. Лакулуй, 2, 12, 20-30, 5-29, В. Дическу, 13-19, 48-64, В. Александри, 1, 13, 17, 27-51, 6-8 – с 10:00 до 14:00.

ул. Фрумоаса, 19-59, 22-60, шоссе Хынчешть, 22-24, 32-34, 38-44, Г. Гросу, 16, 17, 17A, 19, Онешть, 24, Т. Георге, 8, В. Дическу, 53-99, 62-140 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М.-Спэтару, 9 (подъезд 3-6) – с 10:00 до 18:00.

ул. П. Заднипру, 4/3 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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