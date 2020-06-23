В трёх секторах столицы не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 23 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Щусева 42, 44, 46, 58, 60/1, М. Еминеску 30, 38, 999, В. Пыркэлаб 18-22, 26, 27 – с 08:15 до 11:00. ул. Колина Пушкин 15, 17, К. Стамати 8, З. Арборе 6A – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:30. ул. М. Драган 19, 19A, 21, 23 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Студенцилор 8 – с 09:00 до 13:00. ул. Язулуй 4 – с 13:00 до 17:00. ул. В. Бадиу 1-5, 12, Каля Орхеюлуй 91, 96 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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