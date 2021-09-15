В трёх секторах столицы не будет света в среду

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По данным поставщика, 15 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Траян 21, 21/5, 23, 23/1, 23/1A, 23/2, 23/3, 23/5, 25 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 22/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Н. М.-Спэтару 11/10, 11/10A – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Студенческая 1/1, 3/1, 5, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/7 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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