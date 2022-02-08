В трёх секторах столицы не будет света: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что 8 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Колумна, 135, 137, 140, 140/1, 144E, М. Дософтей, 118, С. Лазо, 48, 48B, 9001, Сф. Цэрий, 55/1, 59 – с 11:30 до 17:00.

ул. Колумна, 171 – с 12:00 до 16:00.

ул. Алба-Юлия, 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, шос. Балкань 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 78, 78A, 78/1, 999, A. Пушкина, 15, Букурешть, 66/1, 999, М. Бэнулеску-Бодони, 35 – с 10:00 до 15:00.

ул. 31 Августа, 1A, 2A, пер. 31 Августа, 16/1, пер. 1 Кауказ, 17, Думбрэвий, 1-27, 2, Хрушка, 1-11, 2-8, пер. Хрушка, 1-5, 2-4, В. Трандафирилор, 1-11, 2-14, 9002, 6/1, Заим, 5-7, 8-10, 83 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 22/4, 24/1, М. чел Бэтрын, 11, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4– с 11:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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