В трёх секторах столицы начинается отлов бездомных животных

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Повторные тендеры по отбору агента, который отловит и стерилизует бродячих собак в столичных секторах Ботаника, Центр и Буюканы, выиграла одна и та же ветеринарная клиника. Отлов будет вестись с сегодняшнего дня.

До конца этого года экономический агент отловит и стерилизует около 800 бездомных животных, передаёт ipn.md.

Главный специалист Отдела по контролю и защите животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Карл Луганов уточнил, что бездомных животных будут отлавливать на основании обращений жителей этих секторов.

Если у кого-то во дворе живут собаки, и человек хочет, чтобы их отловили и стерилизовали, то он должен будет заполнить анкету. Затем мы отдадим приказ об отлове, бродячие собаки будут стерилизованы, вакцинированы против бешенства, им вставят микрочип и выпустят обратно – туда, где их поймали, – уточнил специалист.

Агрессивные животные, которые нападают на людей, будут отловлены управлением „Autosalubritate” и на некоторое время помещены на карантин в Кишинёвский некрополь, после чего желающим будет предложено забрать их домой.

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