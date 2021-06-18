В трёх секторах Кишинёва запланированы отключения света

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Поставщик сообщает, что 18 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Банатулуй 103-113, 9001, Белград 22-34, 54-62, 999, 9999, Куза-Водэ 10, 10/1, 12, 14, пер. 2 Львов 63, пер. 3 Львов 52-80, пер. 5 Львов 11-19, 12-20, пер. 6 Львов 11-19, Прага 82, Варшовия 2, 2A, 2/2, 5, 6, 9001 – с 13:30 до 17:00. ул. Кэушень 3 – с 09:00 до 13:00. ул. Кэушень 1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. чел Бэтрын 12, 12/1, 12/2, 12/5, 12A, 14, 14/2, П. Заднипру 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/3A, 17 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан 48/2 – с 09:15 до 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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