В трёх секторах Кишинёва в среду ожидаются отключения света

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Л. Деляну, 5/1, 5/2 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Романэ, 19, 19/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй, 2, 13-43, Чокана, 12, 12/1, Мэлэешть, 2-16, Н. Григореску, 11-27, Отоваска, 5/1, 14/1, 15-23 – с 08:40 до 13:00.

ул. Н. М.Спэтару, 2, 3, 4, 5, 5/1, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – с 08:30 до 13:00.

ул. М. Маноле, 5, 6/2, 7/3, Транснистрия, 7, 10/2, 10/5, 999 – с 08:50 до 11:00.

бул. Г. Виеру, 20, М. Садовяну, 42/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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