В трёх секторах Кишинёва сегодня запланированы отключения света

0

О плановых работах на четверг сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Хашдеу, 110, Жубилеулуй, 41 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Колоница, 9999, Индустриалэ, 69, 75, Узинелор, 171, 171/2,3, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 209/4, 210, пер. Узинелор, 207 – с 09:10 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т, 6 – с 09:05 до 13:00.

ул. Браништий, 3/2, 999, Дм. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:25 до 18:00.

ул. Чевкарь, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 7, Язулуй, 3, 3/1, 7, 8, 9, 38, 40/1, Соколень, 10, 12, 12/2 – частично с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.