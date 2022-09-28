В трёх секторах Кишинёва сегодня не будет света

0

Поставщик сообщает, что 28 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. М. Ломоносова, 39A, 41 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор, 23-79, 40-94, Л. Ребряну, 22-38, 31-125, Мовилень, 1-51, 2-32, Сф. Параскива, 9-27, 22, Узинелор, 16/2, 64-66, 69-135, 78, 84, 162, 999, Варница, 2/2, 4A – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т, 20/3, подъезды 1-3, кв. 1-42 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.