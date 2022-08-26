В трёх секторах Кишинёва сегодня не будет света

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О плановых работах сообщает поставщик.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 65, 67A, 69/2, 69/3, 69/4, В. Короленко, 1/1, 2/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Др. Виилор, 38/2, 40, 42, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М. Спэтару, 2-4, 3, 5, 5/1, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63 – с 09:00 до 11:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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