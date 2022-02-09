В трёх секторах Кишинёва ожидаются отключения света

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, шос. Балкань, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 – с 11:30 до 17:00.

ул. Колумна, 135, 137, 140, 140/1, 144E, М. Дософтей, 118, С. Лазо, 48, 48B, 9001, Сф. Цэрий, 55/1, 59 – с 09:00 до 17:00.

ул. Г. Кодряну, 24, 27, 36, 53, Хумулешть, 2-14, 7-13, Рошиорь, 1/1 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Крихан, 16A, Галбена, 4, 5, Университэций, 1-39, 2-36 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 22/4, 24/1, М. чел Бэтрын, 11, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4 – с 09:05 до 11:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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