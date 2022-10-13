В трёх секторах Кишинёва ожидаются отключения света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть, 600, 9999 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть, 140/4 – с 09:15 до 17:15.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий, 3/2, 999, Д. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:25 до 18:00.

ул. Дойна, 92, 121-155, 183, Л. Дамиан, 81A, 82, пер. Л. Дамиан, 1-9, 2-6, В. Крэсеску, 62-98, 75-95, пер. В. Крэсеску, 56-94, 61-95 – с 09:30 до 17:00.

ул. А. Хашдеу, 66/1, Албишоара, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70, 70/1, 72/5, 999, Б. П.-Хашдеу, 20, 26, Буна Вестире, 15/2, Моара Рошие, 20, 20 блок 1, 2, 3, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8 – с 11:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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