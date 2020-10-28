В трёх населённых пунктах страны голосование будет проходить в палатках: разъяснения ЦИК

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что в трёх населенных пунктах избирательные участки будут расположены в специальных палатках. Соответствующее решение было принято после того, как выяснилось, что помещения, где изначально планировалось открыть участки, не соответствуют необходимым требованиям.

В двух населенных пунктах – Богдановка Ноуэ в составе Чимишлии и селе Бык в коммуне Бубуечь – помещения, предложенные местной публичной администрацией, не соответствуют необходимым требованиям безопасности. А в селе Чигырлень Яловенского района обрушилась крыша Дома культуры, где планировалось организовать избирательный участок.

Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье избирателей, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса, ЦИК обратилась в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям с просьбой предоставить и оборудовать спецпалатки для голосования.

Напомним, президентские выборы в Молдове пройдут в это воскресенье, 1 ноября.

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