В трёх населённых пунктах Молдовы пройдёт II тур новых местных выборов

0

Центральная избирательная комиссия назначила на 12 июня второй тур новых местных выборов примаров а коммуне Гетлова Оргеевского района, селе Глинжень Фалештского района и селе Застынка Сорокского района.

Как уточнили в ЦИК, запись в бюллетенях для голосования двух кандидатов будет проводиться в порядке убывания количества действительных голосов, полученных в первом туре выборов. При этом, если один из двух кандидатов выбывает из предвыборной гонки не позднее, чем за 7 дней до дня голосования, голосование проводится между оставшимся кандидатом и следующим, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование во втором туре новых местных выборов будет проводиться на основе тех же списков избирателей, которые использовались в первом туре.

Ранее мы писали, что в первом туре новых выборов на пост примара ПДС одержала победу всего в одном населённом пункте, а БКС – в двух.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.