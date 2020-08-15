В трёх населённых пунктах Молдовы местные выборы пройдут в один день с президентскими

В трёх населённых пунктах Молдовы местные выборы пройдут в один день с президентскими

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении новых выборов примаров в трёх населенных пунктах страны 1 ноября.

Речь идёт о коммунах Кетриш Фалештского района, Пьятра Оргеевского района и селе Дубна Сорокского района, передаёт moldpres.md. Досрочное прекращение полномочий примаров во всех трёх случаях произошло в результате их кончины.

Новые местные выборы в 3-х административно-территориальных единицах состоятся одновременно с президентскими выборами, объявленными на 1 ноября этого года.

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