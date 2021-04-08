В третий раз на те же грабли: молдаванин попытался “зайцем проскочить” границу

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Пограничники задержали мужчину, который находился в 20 метрах от КПП. Гражданин пояснил, что у него не было необходимых для пересечения границы документов, поэтому он решил попасть в Украину незаконно.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл в Чадыр-Лунге. Стражи границы заметили человека, который направлялся в сторону Украины. Мужчину задержали. Из документов у него был только просроченный путевой лист, выданный посольством Молдовы в России.

Нарушителем оказался 53-летний житель Чимишлийского района, который фигурирует в двух уголовных делах, возбужденных по фактам незаконного пересечения границы. Более того, он скрывался от правосудия и был объявлен в национальный розыск. Сейчас мужчине грозит ещё одно уголовное дело.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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