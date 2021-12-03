В тюрьме в Сороках прошли обыски: изъяты острые предметы, алкоголь и наркотики

В тюрьме в Сороках прошли обыски: изъяты острые предметы, алкоголь и наркотики

Накануне сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений и спецбригады “Пантера” провели масштабные обыски в тюрьме №6 в Сороках. 

В результате мероприятий были изъяты 49 губчатых предметов, 3 мобильных телефона, 13 зарядных устройств, 6 пар наушников, 2 USB-кабеля, 2 аккумулятора для мобильных телефонов, 10 электрических розеток, 16 гантелей ручной работы, 2 металлические трубы, 3 железных молотка, 17,5 литров браги, 1 металлический лом, 4 ножа, 4 электрочайника, 4 острых предмета, 1,5 литра вин и 2 пакетика с марихуаной.

Всё найденное было задокументировано в соответствии с законом и будет передано в полицию.

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