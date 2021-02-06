В тюрьме в Бранештах случилась драка между заключёнными: один в реанимации

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Инцидент произошёл вчера в пенитенциаре №18 в Бранештах Оргеевского района.

Сотрудники тюрьмы и бригады спецназначения быстро вмешались и урегулировали конфликт. Агрессоров изолировали. Врачи оказали медицинскую помощь тем, кто получил травмы. Один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Национальной администрации пенитенциарных учреждений.

О случившемся было сообщено в прокуратуру и Инспекторат полиции Оргеева. Было инициировано внутреннее расследование. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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