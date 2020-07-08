В тисках засухи

0

О спасении молдавских чернозёмов

Село Изворы Фалештского района дожди обходят стороной. Палящее солнце сжигает посевы. Агроном Константин Урсаки сорок лет занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, но в этом году его хозяйство впервые несёт такие убытки.

Фермер рискует потерять около трёх миллионов леев из-за засухи. На высокие урожаи пшеницы и кукурузы (ведущие культуры хозяйства) надеяться не приходится.

Но пострадали не только жители Извор. Нынешний год выдался самым безводным за последние десятилетия. На левом берегу Днестра, по словам доктора наук заведующего отделом технологий Приднестровского НИИ сельского хозяйства Алексея Гуманюка, дефицит осадков с сентября 2019-го по апрель этого года по сравнению со среднегодовыми данными составлял 144 мм. От засухи в Приднестровье погибло около 50% культурных посевов и оказались повреждёнными более 35%. Сильнее всего пострадали хозяйства Слободзейского района – здешние фермеры потеряли почти 31 тыс. гектаров посевов.

Отрицательный баланс гумуса

В Молдове, кроме атмосферной засухи, набирает обороты почвенная, когда корни растений, да и вода не могут проникнуть в уплотнённую почву. Растения, находясь в таких тисках, сильно поражаются болезнями, вредителями, не могут конкурировать с сорняками. Почва страдает от жажды и эрозии, которые снижают её биологическую активность.

– Мы забываем, что наша земля – живой организм с огромным количеством живности, – сетует доктор хабилитат сельскохозяйственных наук, профессор-исследователь бельцкого НИИ полевых культур Selecţia Борис Боинчан. – В почве живут черви, насекомые, бактерии, грибы, которые разлагают органические остатки до минеральных. И почва работает, если регулярно подпитывается органикой. Раньше в поля вносили в сезон до семи тонн навоза. С исчезновением в республике животноводства единственным питанием пашни стали удобрения. Но как только хозяйственники махнули рукой на органику, баланс гумуса стал отрицательным.

Учёные института предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с историко-археологическим комплексом Старый Орхей типичный чернозём северной части Бельцкой степи как уникальную экосистему и памятник цивилизации. При этом 15 лет не могут убедить руководство страны взять под государственную охрану отечественное достояние – молдавский чернозём, которым так восхищался известный русский почвовед Василий Докучаев. Учёный трижды приезжал его изучать и описал как первоклассный по толщине, структуре и запасу гумуса. Спустя два столетия бельцкому чернозёму грозят необратимые изменения, связанные с человеческой деятельностью, – эрозия верхнего слоя почвы, потеря гумуса. Не в лучшем виде почвы и в других местах республики.

По мнению доктора сельскохозяйственных наук, доцента Государственного аграрного университета Молдовы (ГАУМ) Екатерины Кухарук, в стране растёт число деградированных почв. Есть районы, где 50% земель утратили плодородие. Таков результат ведения земледелия последних лет.

Тревогу по этому поводу выразили эксперты в области продвижения экологических методов ведения сельского хозяйства – учёные, фермеры, преподаватели, представители неправительственных организаций обоих берегов Днестра на недавно прошедшей онлайн-конференции «Пути снижения отрицательного воздействия засухи в условиях глобального потепления» в рамках проекта «Экологическая платформа», который реализует международная организация хранителей реки Днестр Eco-ТIRAS и бендерское НПО «Экоспектр». Участники встречи оказались единодушными: плодородие почв страны нуждается в защите. Аграриям необходимо возвращаться к консервативным или экологическим методам земледелия.

По законам природы

Тонкостей в консервативном земледелии немало. Но основных принципов несколько. Первый – как можно меньше беспокоить почву. Второй – почва должна быть постоянно покрыта либо растительными остатками, либо вегетирующими растениям. Корни растений выделяют в окружающую среду примерно 40% продуктов метаболизма, которые служат пищей для микробов. А те в свою очередь создают структурную почву, в которую легко проникает вода, предотвращая эрозию.

– В Молдове часто можно видеть, как после уборки зерновых культур поле остаётся голым до конца года. И если фермер в следующем году решит на этом поле сеять кукурузу, то пашня может пустовать и до мая. Но это абсолютно ненормально! Природа так не делает! – говорит профессор Боинчан.

Третий принцип консервативной системы земледелия состоит в её большом биоразнообразии, которое достигается за счёт соотношения разных угодий – лесов, пастбищ, пашни. В пашне биоразнообразие создаётся за счёт соблюдения севооборота, когда происходит чередование основных и промежуточных культур.

Стремясь показать пример консервативного земледелия, учёные НИИ ПК Selecţia в прошлом году после уборки кукурузы к остаткам растительности посеяли сеялкой «ноутил» озимые рожь и вику прямо в оставшийся от «королевы полей» стеблестой. Из-за засушливой осени всходы поднялись только зимой. К середине апреля на поле зеленела прекрасная нива из ржи и вики. Прямо в зелёные заросли, где из-за густой растительности не было видно трактора, селекционеры посадили сою и кукурузу. И хотя окончательный результат своего эксперимента бельчане получат осенью, уже сейчас поле с кукурузой и соей заметно выделяется среди других участков.

Новатор из Красногорки

Консервативное земледелие практикуют и некоторые аграрии республики. Используя систему нулевой обработки почвы, известной в мире как «ноутил» (с английского «не пахать»), её адепты поля не рыхлят, а покрывают мульчёй, сохраняя плодородный слой от пересыхания и эрозии. Используя «ноутил», молдавские аграрии выращивают зерновые культуры и добиваются неплохих урожаев.

А вот лидер крестьянского хозяйства Александр Саранча из села Красногорка Григориопольского района решил с помощью этой технологии выращивать овощи. В сентябре прошлого года он собрал столовую свёклу с поля, на которое затем посеял переоборудованной для «ноутила» сеялкой «чернушку» (семена лука). Осень оказалась засушливой, но у фермера не было времени полить грядки, чтобы посевы нормально вошли в зиму. Тем не менее урожай лука был отменный, да и вырос практически без его внимания.

Александр экспериментирует не только с посадками овощей. Он самостоятельно переделывает свою сельхозтехнику под ту, что будет обрабатывать почвы и посевы по «ноутилу», экономя тем самым на покупке дорогостоящей зарубежной техники…

Спасти чернозёмы

Молдова – страна с аграрной экономикой. Благополучие её населения зависит во многом от здоровья почвы, в структуре которой чернозёмы занимают 70% от общей площади республики и 82% – от всех сельскохозяйственных земель. Увы, практика хозяйствования на земле сегодня сложилась таким образом, что никто не ведёт мониторинг наших почв. Раньше этим занимались агрохимслужбы, которые раз в пять лет проверяли, что происходит на полях с гумусом, эрозией почв и т. д.

Если государство не возьмёт под охрану почвы и все наши земельные ресурсы, а в подзаконных актах не появятся поправки, касающиеся поддержания их плодородия и механизма субсидирования аграриев, рационально использующих почвенные ресурсы, молдавские чернозёмы могут превратиться в бедные серозёмы.

Комментарий

Идёт всё лесом…

Иван Игнатьев, руководитель общественной организации «Экоспектр»:

– Бельцы занимают второе место в Европе (после Каменной степи в Воронежской области), где великий русский учёный-почвовед Василий Докучаев создал в XIX веке на территории засушливой Бельцкой степи рукотворный памятник природы – каркас лесополос с системой водоёмов и прудов.

Колхозы и совхозы тоже занимались по всей республике посадками лесополос, которые, подобно рубашке на теле человека, защищали поля от палящего зноя и вымерзания в бесснежные зимы. Но за последние десятилетия от защитных насаждений мало что осталось. В 1995 году в Приднестровье насчитывалось более 4 тыс. гектаров лесополос различного значения. К 2020 году их количество сократилось наполовину. Во многих хозяйствах их просто вырубили, а там, где они отчасти сохранились, скопились горы мусора.

Около 60% лесополос по обоим берегам Днестра нуждаются в реконструкции, 20% предстоит посадить заново. И получается, что около 80% лесополос, которые как бы имеются на территории страны, свою экосистемную функцию выполнить не в состоянии.

Татьяна СОЛОВЬЁВА