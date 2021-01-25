В тираспольской больнице из-за неосторожного обращения с огнём случился пожар

В тираспольской больнице из-за неосторожного обращения с огнём случился пожар

В Республиканской клинической больнице в Тирасполе накануне произошёл пожар. В подвальном помещении одного из корпусов загорелись бытовые отходы.

Площадь возгорания составила около 6 квадратных метров, пишет mvdpmr.org. Ценное имущество в помещении не хранилось, обошлось без ущерба.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица. По факту случившегося проводится проверка.

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